На Украине заявили о начале реализации соглашения о недрах совместно с США
Фонд реконструкции начал работу по соглашению о недрах на Украине, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщило украинское издание «Общественное».
Отмечается, что по соглашению в стране должен быть создан инвестиционный фонд для восстановления Украины и экономического партнерства.
Украинский политик отметила, что получила ноту утром 23 мая от временной поверенной в делах США Джули Дэвис. «Фонд официально запущен!» — заключила она.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru