На Украине заявили о начале реализации соглашения о недрах совместно с США

Отмечается, что по соглашению в стране должен быть создан инвестиционный фонд для восстановления Украины и экономического партнерства.

Украинский политик отметила, что получила ноту утром 23 мая от временной поверенной в делах США Джули Дэвис. «Фонд официально запущен!» — заключила она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

