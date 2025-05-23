На Украине заявили о начале реализации соглашения о недрах совместно с США

Фонд реконструкции начал работу по соглашению о недрах на Украине, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщило украинское издание «Общественное».

Зеленский утвердил соглашение Украины и США о недрах

Отмечается, что по соглашению в стране должен быть создан инвестиционный фонд для восстановления Украины и экономического партнерства.

Украинский политик отметила, что получила ноту утром 23 мая от временной поверенной в делах США Джули Дэвис. «Фонд официально запущен!» — заключила она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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