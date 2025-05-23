Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

В учебном заведении назвали данное решение необоснованным и незаконным. По мнению президента университета Алана Гарбера, это не только угрожает будущему тысяч ученых и студентов, но и является тревожным сигналом для всех, «кто приезжает в США за знаниями и мечтой».

Гарвард обвинил администрацию Трампа в попытке наказать учебное заведение за реализацию гарантированных Первой поправкой к Конституции США прав.

Ранее Гарвардский университет лишился ряда грантов из-за антисемитизма и расовой дискриминации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

