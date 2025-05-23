Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа
Гарвардский университет подал судебный иск против администрации американского лидера Дональда Трампа. Поводом для судебных разбирательств стал запрет для иностранных студентов на обучение в Гарварде, сообщила газета The New York Times.
В учебном заведении назвали данное решение необоснованным и незаконным. По мнению президента университета Алана Гарбера, это не только угрожает будущему тысяч ученых и студентов, но и является тревожным сигналом для всех, «кто приезжает в США за знаниями и мечтой».
Гарвард обвинил администрацию Трампа в попытке наказать учебное заведение за реализацию гарантированных Первой поправкой к Конституции США прав.
Ранее Гарвардский университет лишился ряда грантов из-за антисемитизма и расовой дискриминации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru