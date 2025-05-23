Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье

Спектаклем-открытием стала чеховская «Чайка» в постановке Льва Додина с Елизаветой Боярской в роли Аркадиной. Помимо этой постановки МДТ на смотр привезли ещё три «Чайки» разных театров, в том числе и Сычуанского народного художественного театра из КНР.

По словам режиссера китайского спектакля Се Лимина, в постановке соединены китайский язык, элементы драмы и оперы, джаз с налетом ностальгии, оригинальные песни, в том числе, на стихи Расула Гамзатова «Журавли» в китайском исполнении.

«Это наш поклон великой России, Чехову и его героям - тем самым "чайкам", чья смелость, стойкость и романтика вдохновляют мир», - сказал режиссер.

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