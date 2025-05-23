Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье
В Подмосковье стартовал театральный фестиваль «Мелиховская весна», сообщает «Российская газета».
Спектаклем-открытием стала чеховская «Чайка» в постановке Льва Додина с Елизаветой Боярской в роли Аркадиной. Помимо этой постановки МДТ на смотр привезли ещё три «Чайки» разных театров, в том числе и Сычуанского народного художественного театра из КНР.
По словам режиссера китайского спектакля Се Лимина, в постановке соединены китайский язык, элементы драмы и оперы, джаз с налетом ностальгии, оригинальные песни, в том числе, на стихи Расула Гамзатова «Журавли» в китайском исполнении.
«Это наш поклон великой России, Чехову и его героям - тем самым "чайкам", чья смелость, стойкость и романтика вдохновляют мир», - сказал режиссер.
Ранее стало известно, что в городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru