СМИ: Рейс Даламан-Москва подал сигнал бедствия
23 мая 202516:53
Пассажирский рейс авиакомпании «Русджет», летящий по маршруту из Даламана в Москву, подал сигнал бедствия во время полета над территорией Грузии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В настоящий момент самолет продолжает полет и находится над акваторией Каспийского моря.
По данным Telegram-канала, этот же самолет сегодня утром вылетал из Москвы в Турцию и подал сигнал бедствия на обратном пути.
Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Хабаровске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru