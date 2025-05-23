СМИ: Рейс Даламан-Москва подал сигнал бедствия

Пассажирский рейс авиакомпании «Русджет», летящий по маршруту из Даламана в Москву, подал сигнал бедствия во время полета над территорией Грузии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В Москве из-за ограничений задержали более 160 авиарейсов

В настоящий момент самолет продолжает полет и находится над акваторией Каспийского моря.

По данным Telegram-канала, этот же самолет сегодня утром вылетал из Москвы в Турцию и подал сигнал бедствия на обратном пути.

Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Хабаровске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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