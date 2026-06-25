В Ульяновской области вводятся лимиты на продажу топлива

Решение принято для предотвращения спекуляций на рынке. Согласно новым правилам, с 25 июня на одно легковое транспортное средство можно будет приобрести максимум 40 литров бензина и не более 100 литров дизеля. Для грузовиков и автобусов лимит по дизтопливу - 300 литров. Кроме того, вводится запрет на продажу топлива в канистры и любую потребительскую тару.

Меры не будут касаться экстренных и оперативных служб, спецтехники коммунальщиков и ТЭК, пассажирского общественного транспорта и сельхозтоваропроизводителей. По словам властей, ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92. Речь идет об объеме в 50 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

