Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в некоторые регионы РФ
Вице-премьер Александр Новак поручил в приорететном порядке обеспечить топливом регионы, где поставки топлива зависят от природных и сезонных факторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что отраслевым компаниям и региональным властям поставлена задача регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами.
«Для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений», - говорится в сообщении.
Ранее Новак заявил, что кабмин РФ подготовил изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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