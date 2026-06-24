Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в некоторые регионы РФ

Вице-премьер Александр Новак поручил в приорететном порядке обеспечить топливом регионы, где поставки топлива зависят от природных и сезонных факторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что отраслевым компаниям и региональным властям поставлена задача регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами.

«Для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений», - говорится в сообщении.

Ранее Новак заявил, что кабмин РФ подготовил изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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