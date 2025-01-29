В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования и спорта

В Чувашии мигрантам запретили работать в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта. Такой указ на 2025 год подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство республики.

Как сказано в сообщении, мера направлена на уменьшение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Отмечается также, что работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести его в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля.