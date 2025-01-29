В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования и спорта
В Чувашии мигрантам запретили работать в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта. Такой указ на 2025 год подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство республики.
Как сказано в сообщении, мера направлена на уменьшение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Отмечается также, что работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести его в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля.
Запрет не распространяется на иностранцев, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов.
Мигрантам могут разрешить работать в полиции только через 10 лет после получения гражданства России. Такой законопроект 28 января будет внесен в Госдуму. Глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с НСН заявил, что мигранты всегда поддерживают свои кланы и земляков, что опасно выгораживанием преступников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru