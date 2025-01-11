В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за выявленных пятен мазута
Режим угрозы чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Черноморском районе Крыма из-за пятен с мазутом на побережье. Об этом заявил глава администрации района Александр Дудинов.
«В... районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Дудинов назвал ситуацию неприятной, но контролируемой. Глава администрации отметил, что план действий разработан, профильные службы и волонтеры занимаются очисткой территории.
Ранее режим ЧС муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма в связи с разливом мазута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru