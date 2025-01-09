В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС из-за разлива мазута
9 января 202511:51
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
Отмечается, что меры приняты на муниципальном уровне в связи с разливом нефтепродуктов.
Ранее стало известно об обнаружении загрязнения нефтепродуктами в Евпатории. По словам главы городской администрации Александра Юрьева, на побережье зафиксировали единичные участки с мазутом, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На программу «Земский учитель» направят более 3,2 млрд рублей
- После землетрясения в Тибете зафиксировали более 1,2 тысячи афтершоков
- Роспотребнадзор назвал способ восстановления после праздников
- В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС из-за разлива мазута
- Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов
- Участок трассы М-5 в Татарстане закрыли из-за снегопада и гололедицы
- Поттер стал главным тренером английского «Вест Хэма»
- В Лос-Анджелесе сгорел дом Энтони Хопкинса
- СМИ: Блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой
- Врач рассказал, какая болезнь может обостриться после новогодних праздников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru