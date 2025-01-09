В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС из-за разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

Аксенов заявил, что ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

Отмечается, что меры приняты на муниципальном уровне в связи с разливом нефтепродуктов.

Ранее стало известно об обнаружении загрязнения нефтепродуктами в Евпатории. По словам главы городской администрации Александра Юрьева, на побережье зафиксировали единичные участки с мазутом, пишет «Свободная пресса».

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