Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципальных образованиях на востоке и западе Крыма, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Новые выбросы мазута выявили на участке от Анапы до Темрюкского района

Уточняется, что выбросы выявили в Керчи, Ленинском районе, на острове Тузла на востоке Крыма. Аналогичная ситуация также зафиксирована в Евпатории и Сакском районе на западе полуострова.

На данный момент в уборке задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Первые выбросы в Крыму зафиксировали 21 декабря. Ранее сообщалось, что с побережья Крыма вывезли порядка 249 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:НефтьКрым

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