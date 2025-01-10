Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Уточняется, что выбросы выявили в Керчи, Ленинском районе, на острове Тузла на востоке Крыма. Аналогичная ситуация также зафиксирована в Евпатории и Сакском районе на западе полуострова.

На данный момент в уборке задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Первые выбросы в Крыму зафиксировали 21 декабря. Ранее сообщалось, что с побережья Крыма вывезли порядка 249 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, напоминает «Радиоточка НСН».

