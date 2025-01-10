Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма
Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципальных образованиях на востоке и западе Крыма, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
Уточняется, что выбросы выявили в Керчи, Ленинском районе, на острове Тузла на востоке Крыма. Аналогичная ситуация также зафиксирована в Евпатории и Сакском районе на западе полуострова.
На данный момент в уборке задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники.
Первые выбросы в Крыму зафиксировали 21 декабря. Ранее сообщалось, что с побережья Крыма вывезли порядка 249 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru