На Кубани иностранцы не смогут работать в гостиницах и сельском хозяйстве

«Граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах», — отмечается в сообщении.

Управление по миграционным вопросам Кубани предупредило работодателей о необходимости расторгнуть трудовые договоры с иностранцами. Организациям-нарушителям может грозить штраф в размере до 1 млн рублей за каждого иностранного сотрудника или приостановление работы на срок до 90 суток, пишет Ura.ru.

Ранее в регионе ввели запрет на привлечение мигрантов по патентам в сферы торговли, общественного питания, пассажирских перевозок, курьерской деятельности, предоставления персональных услуг, здравоохранения, образования, спорта.

