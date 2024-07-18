На Кубани иностранцы не смогут работать в гостиницах и сельском хозяйстве

Власти Краснодарского края с 22 сентября расширят список отраслей, в которых действует запрет на привлечение к работе иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Томской области мигрантам запретят работать в такси, торговле и общепите

«Граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах», — отмечается в сообщении.

Управление по миграционным вопросам Кубани предупредило работодателей о необходимости расторгнуть трудовые договоры с иностранцами. Организациям-нарушителям может грозить штраф в размере до 1 млн рублей за каждого иностранного сотрудника или приостановление работы на срок до 90 суток, пишет Ura.ru.

Ранее в регионе ввели запрет на привлечение мигрантов по патентам в сферы торговли, общественного питания, пассажирских перевозок, курьерской деятельности, предоставления персональных услуг, здравоохранения, образования, спорта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаМигрантыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры