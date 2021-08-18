В Челябинске концентрация сероводорода пришла в норму после выброса

Как отметили в ведомстве, разовый выброс сероводорода произошел около 03:00 по местному времени (01:00 мск), ПДК этого вещества в воздухе превышала разрешенные показатели в 29,8 раз.

«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму», — подчеркнули в Минэкологии Челябинской области.

Замглавы ведомства Виталий Безруков указал, что передвижные лаборатории не фиксируют превышения ПДК в жилых районах. Негативное влияние на жилые кварталы снизилось благодаря тому, что основная масса загрязняющих веществ ушла вдоль реки.

Ранее Безруков сообщил о сильнейшем залповом выбросе сероводорода, который произошел ночью в районе очистных сооружений МУП ПОВВ, напоминает RT. Жителей Челябинска предупредили о «запахе канализации» из-за выброса. Информацию об инциденте обещали передать специалистам надзорных органов для установления причин и обстоятельств произошедшего, отмечает РИА ФАН.

