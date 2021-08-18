В Челябинске концентрация сероводорода пришла в норму после выброса
Концентрация сероводорода в Челябинске после зафиксированного ночью мощного выброса снизилась до нормы в 0,8 ПДК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.
Как отметили в ведомстве, разовый выброс сероводорода произошел около 03:00 по местному времени (01:00 мск), ПДК этого вещества в воздухе превышала разрешенные показатели в 29,8 раз.
«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму», — подчеркнули в Минэкологии Челябинской области.
Замглавы ведомства Виталий Безруков указал, что передвижные лаборатории не фиксируют превышения ПДК в жилых районах. Негативное влияние на жилые кварталы снизилось благодаря тому, что основная масса загрязняющих веществ ушла вдоль реки.
Ранее Безруков сообщил о сильнейшем залповом выбросе сероводорода, который произошел ночью в районе очистных сооружений МУП ПОВВ, напоминает RT. Жителей Челябинска предупредили о «запахе канализации» из-за выброса. Информацию об инциденте обещали передать специалистам надзорных органов для установления причин и обстоятельств произошедшего, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- В Челябинске концентрация сероводорода пришла в норму после выброса
- Талибы призвали мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
- Лидер Rammstein станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в Москве
- Раскрыта опасность миграционного кризиса в Афганистане для России
- Родственники опознали всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
- СМИ: Талибы хотят превратить Афганистан в «колыбель джихада»
- Трамп рассказал о возможности России завладеть техникой США в Афганистане
- Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов
- В Минцифры сообщили о планах заменить бумажный паспорт смарт-картой
- Селевой поток сошёл с вулкана на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru