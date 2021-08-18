Мощный выброс сероводорода зафиксировали в Челябинске

Сильный залповый выброс сероводорода произошел в Челябинске в районе очистных сооружений МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Об этом сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных», — написал замминистра.

Безруков уточнил, что из-за выбросов в некоторых районах города отмечается сильный запах сероводорода и канализации. Из-за установившейся в Челябинске жаркой и безветренной погоды Минэкологии рекомендует некоторым предприятиям сократить выбросы в атмосферу, коммунальным службам — усилить полив улиц. Горожанам порекомендовали жителям сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски, не открывать окна и проводить влажную уборку помещений, отмечает Ura.ru.

Информацию о происшествии передадут специалистам надзорных органов, чтобы они смогли установить причины и обстоятельства выброса, пишет РИА ФАН.

