В Бурятии учредили памятную медаль за участие в СВО
Памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили в республике. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Руководитель республики отметил, что медаль будут вручать жителям Бурятии за их службу Родине.
«Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги... Есть подвиги, о которых мы и не знаем... Награда находит не каждого. Поэтому мы учредили свою памятную медаль», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Глава Бурятии назвал награду «знаком признательности и благодарности» региона землякам, участвующим в СВО.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах учредить медаль за освобождение Марьинки, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru