В Бурятии учредили памятную медаль за участие в СВО

Руководитель республики отметил, что медаль будут вручать жителям Бурятии за их службу Родине.

«Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги... Есть подвиги, о которых мы и не знаем... Награда находит не каждого. Поэтому мы учредили свою памятную медаль», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии назвал награду «знаком признательности и благодарности» региона землякам, участвующим в СВО.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах учредить медаль за освобождение Марьинки, напоминает RT.

