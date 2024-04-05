В Бурятии учредили памятную медаль за участие в СВО

Памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили в республике. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Саратовской области учредили медаль «За содействие СВО»

Руководитель республики отметил, что медаль будут вручать жителям Бурятии за их службу Родине.

«Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги... Есть подвиги, о которых мы и не знаем... Награда находит не каждого. Поэтому мы учредили свою памятную медаль», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии назвал награду «знаком признательности и благодарности» региона землякам, участвующим в СВО.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах учредить медаль за освобождение Марьинки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпецоперацияНаградыБурятия

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