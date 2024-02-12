В Саратовской области учредили медаль «За содействие СВО»

Награду будут вручать волонтерам и тем, кто оказывает помощь бойцам и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как отметил Бусаргин, саратовские волонтеры регулярно отправляют все необходимое в зону СВО, а специалисты из региона помогают в восстановлении разрушенных домов и социальных объектов.

«Считаю, что важно отметить вклад наших активистов в победу. Для многих из них сбор гуманитарной помощи и отправка груза стали практически делом жизни», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как указал Бусаргин, такими поступками россияне доказывают, что страна «сегодня едина».

Ранее медаль «За поддержку СВО» учредили в Ставропольском крае, напоминает Ura.ru.

Между тем в Курской области появились медали «Мать героя» и «Отец героя». Награды будут вручать родителям отличившихся военнослужащих, пишет RT.

