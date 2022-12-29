В Брянской области сработала система ПВО

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее сегодня система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Он отметил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях инцидента на земле. Предварительно, один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский.



