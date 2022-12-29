В Брянской области сработала система ПВО

В Клинцовском районе Брянской области работает система ПВО, сбиты беспилотники. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В Белгородской области сработала система ПВО

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее сегодня система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Он отметил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях инцидента на земле. Предварительно, один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры