В Брянской области сработала система ПВО
В Клинцовском районе Брянской области работает система ПВО, сбиты беспилотники. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее сегодня система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Он отметил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях инцидента на земле. Предварительно, один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский.
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