В Белгородской области сработала система ПВО

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

По словам губернатора, оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле .

«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона указал, что спасатели уже потушили огонь.

В воскресенье, 18 декабря в центре Белгорода прогремело 9 взрывов, по словам Гладкова, пострадали по меньшей мере четыре человека, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:ПВОБелгород
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