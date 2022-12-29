В Белгородской области сработала система ПВО
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле .
«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона указал, что спасатели уже потушили огонь.
В воскресенье, 18 декабря в центре Белгорода прогремело 9 взрывов, по словам Гладкова, пострадали по меньшей мере четыре человека, напоминает «Свободная пресса».
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