Mash: ВСУ обстреляли из минометов брянское село Ломаковка

Украинские военные обстреливают из минометов село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что по населенному пункту нанесли не менее 15 ударов.

«Горит минимум два дома, люди вынуждены прятаться в подвалах», — пишет Mash.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли брянское село Полевые Новоселки, в результате один местный житель получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из соцсетей
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