Mash: ВСУ обстреляли из минометов брянское село Ломаковка
29 июля 202309:16
Украинские военные обстреливают из минометов село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что по населенному пункту нанесли не менее 15 ударов.
«Горит минимум два дома, люди вынуждены прятаться в подвалах», — пишет Mash.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее ВСУ обстреляли брянское село Полевые Новоселки, в результате один местный житель получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru