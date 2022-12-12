В Благовещенске вернули масочный режим для организаций с массовым пребыванием людей

«В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал», — говорится в сообщении.

Решение о введении мер защиты приняли в понедельник на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Отмечается, что в некоторых торговых сетях Благовещенска сотрудники постоянно используют средства индивидуальной защиты, при этом для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.

Кроме того, в городской администрации указали, что в учреждениях образования, культуры и спорта были усилены фильтры, дезинфекционный режим. Также власти Благовещенска ввели масочный режим для зрителей во время спортивных мероприятий.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал россиянам носить медицинские маски из-за роста заболеваемости ОРВИ, напоминает РИА ФАН. По данным торговых сетей, в РФ уже вырос спрос на одноразовые маски, защищающие от вирусных инфекций, пишет «Свободная пресса».

