В Благовещенске вернули масочный режим для организаций с массовым пребыванием людей
Обязательный масочный режим ввели в Благовещенске для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей. Об этом сообщили в мэрии города.
«В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал», — говорится в сообщении.
Решение о введении мер защиты приняли в понедельник на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
Отмечается, что в некоторых торговых сетях Благовещенска сотрудники постоянно используют средства индивидуальной защиты, при этом для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.
Кроме того, в городской администрации указали, что в учреждениях образования, культуры и спорта были усилены фильтры, дезинфекционный режим. Также власти Благовещенска ввели масочный режим для зрителей во время спортивных мероприятий.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал россиянам носить медицинские маски из-за роста заболеваемости ОРВИ, напоминает РИА ФАН. По данным торговых сетей, в РФ уже вырос спрос на одноразовые маски, защищающие от вирусных инфекций, пишет «Свободная пресса».
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