В белгородском кафе персонал помог посетителям спастись от обстрела ВСУ
Сотрудники кофейни в Белгороде помогли посетителям спастись во время ракетного удара Вооруженных сил Украины 30 декабря. Об этом рассказал «Известиям» представитель заведения Сергей Швецов в воскресенье, 31 декабря.
По его словам, кофейня работала в обычном режиме, когда начался налет, и начали трястись стены и окна здания.
«Мы в первую очередь сказали всем отойти от окон. Кто-то из людей зашел за стойку, сразу же спрятались. Кто-то просто отошел вглубь помещения. Так как у нас стойки высокие, мы сразу сказали присесть и ожидали, что будет дальше», — рассказал Сергей Швецов.
По его словам, менеджер кофейни направил посетителей в соседний паркинг, который можно использовать в качестве убежища. И посетители перебрались туда во время затишья, пишут «Известия».
Ранее помощник Генсека ООН Халед Хиари отреагировал на атаку Киева на Белгород, сообщает РИА Новости. Он призвал стороны украинского конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных граждан. Отмечается, что всемирная организация осуждает все нападения на населённые пункты, так как это нарушает международное гуманитарное право, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru