В Белгородской области ввели QR-коды

Посещение общественных мест в Белгородской области будет возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее постановление было подписано 14 октября.

В сообщении говорится, что «деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется... при наличие у всех работников и посетителей QR-кодов».

При отсутствии информации о пройденной вакцинации, потребуется либо справка о перенесённом COVID-19 не ранее шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест, проведённый не ранее 72 часов.

Эти же документы нужны и жителям, записавшимся на личные приёмы.

Согласно постановлению, также ограничивается пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общепита и торговых центрах. Корпоративы, банкеты, свадьбы и прочие праздничные мероприятия разрешены, если количество участников не превышает 50 человек. Приостановлены коллективные медицинские профосмотры и диспансеризация.

Ранее правительство Пензенской области с 13 октября ввело в регионе QR-коды для посещения заведений общепита.

