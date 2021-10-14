В Белгородской области ввели QR-коды
Посещение общественных мест в Белгородской области будет возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее постановление было подписано 14 октября.
В сообщении говорится, что «деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется... при наличие у всех работников и посетителей QR-кодов».
При отсутствии информации о пройденной вакцинации, потребуется либо справка о перенесённом COVID-19 не ранее шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест, проведённый не ранее 72 часов.
Эти же документы нужны и жителям, записавшимся на личные приёмы.
Согласно постановлению, также ограничивается пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общепита и торговых центрах. Корпоративы, банкеты, свадьбы и прочие праздничные мероприятия разрешены, если количество участников не превышает 50 человек. Приостановлены коллективные медицинские профосмотры и диспансеризация.
Ранее правительство Пензенской области с 13 октября ввело в регионе QR-коды для посещения заведений общепита.
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