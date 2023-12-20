На подлете к Белгороду сбит дрон ВСУ

Беспилотник сбит российскими средствами ПВО при подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.

Гладков уточнил, что оперативные службы в настоящее время выясняют всю информацию о последствиях на земле.

Ранее беспилотник упал в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелгородПВОБеспилотникиБелгородская область

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