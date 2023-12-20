На подлете к Белгороду сбит дрон ВСУ
20 декабря 202321:46
Беспилотник сбит российскими средствами ПВО при подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.
Гладков уточнил, что оперативные службы в настоящее время выясняют всю информацию о последствиях на земле.
Ранее беспилотник упал в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru