В Белгородской области 280 домовладений получили повреждения

В Белгородской области 280 землевладений получили повреждения различной степени в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что среди повреждений есть как незначительные повреждения - выбитые стекла, простреленные заборы, так и дома, которые нуждаются в серьезном восстановлении.

Обстрелы с украинской территории ведутся с 24 февраля, когда российские власти начали проведение военной операции в Украине.