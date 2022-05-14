В Белгородской области 280 домовладений получили повреждения
В Белгородской области 280 землевладений получили повреждения различной степени в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что среди повреждений есть как незначительные повреждения - выбитые стекла, простреленные заборы, так и дома, которые нуждаются в серьезном восстановлении.
Обстрелы с украинской территории ведутся с 24 февраля, когда российские власти начали проведение военной операции в Украине.
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