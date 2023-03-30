«Тысячи дронов?»: В России призвали ответить Зеленскому на угрозы атаковать Москву
Киев намекнул, что может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Сообщается, что на Украине якобы есть в наличии тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.
Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он опубликовал твит со снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади. Данилов сопроводил фотографию текстом, в котором говорится, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.
28 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил также, что Киев сформировал первые три ударные роты дронов. По его словам, группы беспилотников готовы к применению. Чиновник отметил, что формированием рот Украина занималась вместе с партнерами.
Министр уточнил, что беспилотники могут наносить удары, выполнять разведку и наводить артиллерийский огонь. В состав групп передали пикапы, которые понадобятся для мобильных рейдов и доставки грузов.
При этом украинские беспилотники беспокоят российские территории все чаще. Накануне СМИ опубликовали фотографии самодельного беспилотника, найденного у железнодорожных путей в Новой Москве. Обломки обнаружил житель села Свитино во время прогулки с собакой. Они лежали примерно в ста метрах от железной дороги. Предположительный размах крыльев беспилотника - около двух метров. Аппарат был окрашен в желто-синие цвета.
После сообщалось, что беспилотник, потерпевший крушение в Новой Москве, был без взрывчатки. Отмечается, что БПЛА не мог преодолеть более 250 км, а его скорость не превышала 80 км/ч.
26 марта в городе Киреевске, расположенном в 30 км от Тулы, упал украинский беспилотник ТУ-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 м. Пострадали три человека, имеются разрушения. Уточняется, что беспилотник упал в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.
После участившихся случаев «атак» депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Эрнест Валеев внесли законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников.
В качестве примера парламентарии вспомнили октябрьский инцидент в Севастополе. С помощью надводных беспилотников украинскими военными была совершена атака на военные корабли Черноморского флота.
Несмотря на намеки и угрозы Киева, в Москве не верят в возможности Украины нанести какой-либо удар по столице.
Так, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал НСН, что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.
«Я думаю, что это фейк. Таких дронов на Украине быть не может. А вообще, мы дошли до того, чтобы вместо атаки по Генштабу, офису Зеленского, мы все ведем специальную военную операцию, и никак не реагируем на те выпады, которые нам готовит Запад через Украину», - прокомментировал он заявление Данилова.
В теории, если Киеву удастся каким-то образом атаковать Москву, чаша терпения России будет окончательно переполнена, считает он.
«Они атаковали Энгельс и Рязань. Но я не думаю, что это дроны, которые прилетели из Украины. Скорее всего, они были запущены с нашей территории». Киев будет делать все, что им диктует Запад. Если атака на Москву и произойдет, то это будет последняя, красная линия, и после этого наша страна будет действовать более решительно», - заключил Соболев.
Со своей стороны, эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН отметил, что Москва в любом случае надежна защищена.
«Буквально недавно министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли рассказали, что не будут поставлять дроны на Украину, потому что у России есть средства ПВО, которые их могут перехватить. Что касается Москвы, у российской столицы самая мощная эшелонированная система ПВО, начиная от дальнобойных крупнокалиберных противокосмических систем типа «Нудоль», которые сбивают объекты в космосе, заканчивая простыми «Панцирями-С», которые специально предусмотрены для уничтожения беспилотников. Москва надежно прикрыта», - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что территорию России ВСУ атакуют сейчас, в основном, с помощью «Стрижей».
«Это еще образцы советских разработок, которые у них остались, но это техника глубоко устаревшая. Больше сорока лет ей, следовательно, начинка слабая, они легко перехватываются. С помощью «Стрижей» ВСУ прощупывают наши слабые места в системе противовоздушной обороны, так они долетели до Тулы, Рязани, что от Москвы не так далеко. Ближе им уже будет очень трудно подлететь, потому что здесь все надежно прикрыто», - считает специалист.
Москва и Подмосковье надежно прикрыты от крупнокалиберной авиации, при этом в столицу дополнительно поставили средства ПВО против дронов, успокоил граждан глава президиума общественного движения «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
«Москва не просто прикрыта: дополнительно поставлены средства ПВО именно против дронов, так как их сложно обнаружить. А практика показала, что они могут нанести серьезный ущерб. Москва и Московская область также прикрыты против крупнокалиберной авиации, против истребителей, крылатых ракет. Все меры предприняты, Москва находится под надежным щитом», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что практическая боевая работа позволила считать ПВО России одной из лучших в мире.
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