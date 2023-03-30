«Тысячи дронов?»: В России призвали ответить Зеленскому на угрозы атаковать Москву

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он опубликовал твит со снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади. Данилов сопроводил фотографию текстом, в котором говорится, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.

28 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил также, что Киев сформировал первые три ударные роты дронов. По его словам, группы беспилотников готовы к применению. Чиновник отметил, что формированием рот Украина занималась вместе с партнерами.

Министр уточнил, что беспилотники могут наносить удары, выполнять разведку и наводить артиллерийский огонь. В состав групп передали пикапы, которые понадобятся для мобильных рейдов и доставки грузов.

При этом украинские беспилотники беспокоят российские территории все чаще. Накануне СМИ опубликовали фотографии самодельного беспилотника, найденного у железнодорожных путей в Новой Москве. Обломки обнаружил житель села Свитино во время прогулки с собакой. Они лежали примерно в ста метрах от железной дороги. Предположительный размах крыльев беспилотника - около двух метров. Аппарат был окрашен в желто-синие цвета.