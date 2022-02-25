В Белгородской области семь домов были повреждены при обстреле со стороны Украины

Прилетевшие со стороны Украины снаряды повредили семь жилых домов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Слова главы Белгородской области приводит РИА Новости. Как отметил Гладков, жильцы поврежденных домов переселены в гостиницы.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в четверг в регионе зафиксировали шесть случаев разрушений из-за снарядов. Гладков подчеркнул, что никто не пострадал, населению оказывают помощь по необходимости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгород
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