В Белгородской области семь домов были повреждены при обстреле со стороны Украины
Прилетевшие со стороны Украины снаряды повредили семь жилых домов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Слова главы Белгородской области приводит РИА Новости. Как отметил Гладков, жильцы поврежденных домов переселены в гостиницы.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в четверг в регионе зафиксировали шесть случаев разрушений из-за снарядов. Гладков подчеркнул, что никто не пострадал, населению оказывают помощь по необходимости.
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