СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными в Белгородской области

В Белгородской области в результате обстрела украинскими военными пострадали два россиянина и один ребенок, также разрушен один жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Минобороны РФ заявило о выводе из строя 74 военных объектов Украины

По данным следствия, прямые попадания украинских снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области уничтожили один дом и повредили восемь. Кроме того двое взрослых людей и 7-ми летний ребенок получили телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрел
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры