СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными в Белгородской области
В Белгородской области в результате обстрела украинскими военными пострадали два россиянина и один ребенок, также разрушен один жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
По данным следствия, прямые попадания украинских снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области уничтожили один дом и повредили восемь. Кроме того двое взрослых людей и 7-ми летний ребенок получили телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)
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