СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными в Белгородской области

По данным следствия, прямые попадания украинских снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области уничтожили один дом и повредили восемь. Кроме того двое взрослых людей и 7-ми летний ребенок получили телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)

