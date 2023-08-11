Мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом

Семь районов Белгородской области более 70 раз подверглись обстрелу со стороны ВСУ за последние сутки, пострадал один местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек

Губернатор опубликовал в Telegram-канале данные об обстрелах области за четверг. Удары пришлись по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому районам и Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам.

«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение», — сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщил о падении неустановленного объекта в селе Колотиловка, в результате пострадал один человек, напоминает RT.

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Фото: t.me/vvgladkov
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