Мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом

Губернатор опубликовал в Telegram-канале данные об обстрелах области за четверг. Удары пришлись по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому районам и Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам.

«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение», — сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщил о падении неустановленного объекта в селе Колотиловка, в результате пострадал один человек, напоминает RT.

