Украинские войска обстреляли белгородский поселок Ровеньки
19 ноября 202305:31
Белгородский поселок Ровеньки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших нет. При этом повреждены три домовладения и линия электропередачи.
На месте работают оперативные службы.
Ранее украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru