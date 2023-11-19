Украинские войска обстреляли белгородский поселок Ровеньки

Белгородский поселок Ровеньки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

При обстреле ВСУ Донецка пострадал четырехмесячный младенец

По его словам, пострадавших нет. При этом повреждены три домовладения и линия электропередачи.

На месте работают оперативные службы.

Ранее украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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