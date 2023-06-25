В Белгородской области работала система ПВО

Система ПВО сработала в Валуйском городском округе, сбит беспилотник. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 июня, в воскресенье.

В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку

«Сбит БПЛА над селом Долгое», - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Последствия инцидента на земле в настоящее время уточняют оперативные службы.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что В Белгородской области в 13 населенных пунктах зафиксировано 70 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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