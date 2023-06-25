В Белгородской области работала система ПВО
25 июня 202310:53
Система ПВО сработала в Валуйском городском округе, сбит беспилотник. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 июня, в воскресенье.
«Сбит БПЛА над селом Долгое», - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Последствия инцидента на земле в настоящее время уточняют оперативные службы.
Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что В Белгородской области в 13 населенных пунктах зафиксировано 70 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru