«Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
В матче 22-го тура МИР российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 2:0.
Встреча прошла 22 марта 2026 года на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Голы в составе красно-белых забили Ливай Гарсия (18-я минута) и Руслан Литвинов (25-я минута).
Примечательно, что «красно-белые» забили в Оренбурге впервые с марта 2020 года - предыдущие гостевые визиты к «Оренбургу» завершались для москвичей без голов или поражениями.
После этой победы «Спартак» набрал 38 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером остаётся «Краснодар» с 49 очками. «Оренбург» с 18 очками занимает 15-ю строчку.
В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо 5 апреля примут на своём поле московский «Локомотив». «Оренбург» днём ранее, 4 апреля, отправится в гости к столичному «Динамо», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия
- Концерты экс-солиста Modern Talking отменили в Литве после его слов о России
- Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США
- Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
- Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми
- СМИ: Скоростной катер с туристами перевернулся на Мальдивах
- Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы
- Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле
- Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины