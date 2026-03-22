«Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Встреча прошла 22 марта 2026 года на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Голы в составе красно-белых забили Ливай Гарсия (18-я минута) и Руслан Литвинов (25-я минута).

Примечательно, что «красно-белые» забили в Оренбурге впервые с марта 2020 года - предыдущие гостевые визиты к «Оренбургу» завершались для москвичей без голов или поражениями.

После этой победы «Спартак» набрал 38 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером остаётся «Краснодар» с 49 очками. «Оренбург» с 18 очками занимает 15-ю строчку.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо 5 апреля примут на своём поле московский «Локомотив». «Оренбург» днём ранее, 4 апреля, отправится в гости к столичному «Динамо», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».