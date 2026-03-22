Ученый: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции перелётных птиц

Военные действия в Иране и странах региона создают серьёзную угрозу для российских перелётных птиц, зимовавших на побережье Персидского залива. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи.

Учёный отметил, что активная фаза конфликта совпала с сезоном весенней миграции птиц, которые зимуют именно на тёплых побережьях Ирана и арабских стран Персидского залива, в северные регионы, включая Россию.

Яфи пояснил, что из-за интенсивных полётов сотен военных самолётов, а также запусков бомб и ракет, птицы с высокой вероятностью не смогут использовать традиционные маршруты через воздушное пространство Ирана. Смена путей миграции для перелётных видов часто оказывается смертельно опасной - в частности, из-за истощения сил при удлинении маршрута и может привести к заметному сокращению популяций.

По словам эксперта, экологи региона пока не имеют возможности провести полноценные исследования в зонах боевых действий, однако негативные последствия для природы очевидны. Война разрушает экосистемы, загрязняя воду и воздух разливами нефти и топлива из уничтоженных танкеров, а шум двигателей от военных самолетов, взрывы и другие акустические воздействия негативно сказываются на птицах и других животных.

