Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины

Британские спецслужбы выступают «кукловодами» украинских спецслужб. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил журналисту Павлу Зарубину.

Бортников пообещал повысить защиту таких фигур, как генерал Алексеев

По словам главы ФСБ, британцы оказывают определяющее влияние на многие процессы и операции, которые проводят украинские спецслужбы на территории Российской Федерации. Бортников подчеркнул, что они непосредственно управляют, руководят, финансируют, организуют обучение и выдают целеуказания украинским структурам.

Ранее Бортников пообещал повысить защиту таких фигур, как генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
