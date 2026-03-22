Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в соцсети Х призвал к «смене режима» в стране. Парламентарий отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке США стали менее безопасной страной, а также указал на неэффективное расходование миллиардов долларов и рост цен на бензин.

С конца февраля США и Израиль нанесли серию массированных ударов по ядерным объектам, военной инфраструктуре и руководству Ирану. В начале марта власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных военных. Белый дом и Пентагон подчёркивают, что операция направлена на устранение ядерной угрозы и предотвращение дальнейших атак на союзников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».