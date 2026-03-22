Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле
Семь человек спасены из под завалов двух зданий, обрушившихся в Стамбуле в результате взрыва бытового газа. Все они госпитализированы. Об этом сообщает телеканал AHaber.
По данным телеканала, всего под обломками находились девять человек. Семеро уже доставлены в больницы, еще к одному из пострадавших спасатели смогли добраться. Как уточнил губернатор Стамбула Давут Гюль, сейчас спасатели ведут поиски еще одного человека, оставшегося под завалами, однако работы сильно осложнены узкими улицами и высокой плотностью зданий в этом историческом районе.
Взрыв, предположительно вызванный утечкой бытового газа, произошёл сегодня утром в историческом центре Стамбула - районе Фатих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
- «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми
- СМИ: Скоростной катер с туристами перевернулся на Мальдивах
- Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы
- Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле
- Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины
- Ученый: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции перелётных птиц
- Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула
- Юрист: Кормление голубей у дома может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей