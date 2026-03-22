Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле

По данным телеканала, всего под обломками находились девять человек. Семеро уже доставлены в больницы, еще к одному из пострадавших спасатели смогли добраться. Как уточнил губернатор Стамбула Давут Гюль, сейчас спасатели ведут поиски еще одного человека, оставшегося под завалами, однако работы сильно осложнены узкими улицами и высокой плотностью зданий в этом историческом районе.

Взрыв, предположительно вызванный утечкой бытового газа, произошёл сегодня утром в историческом центре Стамбула - районе Фатих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





