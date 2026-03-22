Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг информацию о том, что российская сторона якобы «послала Европу матерными словами». Об этом Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

СМИ утверждают, что советники Макрона в Москве получили резкий отказ

По словам Пескова, никто в российском руководстве никогда не использует нецензурную лексику в адрес европейских партнёров или оппонентов. Он подчеркнул, что дипломатия предполагает иные способы донесения позиции.

Песков привёл известное изречение одного из дипломатов: дипломатия - это умение отправить человека к чёрту так, чтобы тот действительно туда отправился.

Ранее Financial Times писала, что советники Макрона в Москве получили резкий отказ от помощника президента России Юрия Ушакова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПесковФранцияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры