Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы

По словам Пескова, никто в российском руководстве никогда не использует нецензурную лексику в адрес европейских партнёров или оппонентов. Он подчеркнул, что дипломатия предполагает иные способы донесения позиции.

Песков привёл известное изречение одного из дипломатов: дипломатия - это умение отправить человека к чёрту так, чтобы тот действительно туда отправился.

Ранее Financial Times писала, что советники Макрона в Москве получили резкий отказ от помощника президента России Юрия Ушакова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».