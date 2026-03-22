Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг информацию о том, что российская сторона якобы «послала Европу матерными словами». Об этом Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, никто в российском руководстве никогда не использует нецензурную лексику в адрес европейских партнёров или оппонентов. Он подчеркнул, что дипломатия предполагает иные способы донесения позиции.
Песков привёл известное изречение одного из дипломатов: дипломатия - это умение отправить человека к чёрту так, чтобы тот действительно туда отправился.
Ранее Financial Times писала, что советники Макрона в Москве получили резкий отказ от помощника президента России Юрия Ушакова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
- «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми
- СМИ: Скоростной катер с туристами перевернулся на Мальдивах
- Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы
- Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле
- Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины
- Ученый: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции перелётных птиц
- Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула
- Юрист: Кормление голубей у дома может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей