Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми

По словам Стубба, раньше, перед крупными военными интервенциями - в Ливии, Ираке или Афганистане - США обязательно консультировались со своими союзниками и стремились получить одобрение Совета Безопасности ООН. Даже если консенсуса в ООН достичь не удавалось, Вашингтон действовал вместе с партнёрами по коалиции.

Сейчас ситуация иная. Финский лидер привёл в пример недавнюю операцию против Ирана: США провели её совместно с Израилем, не поставив в известность европейских союзников заранее. По словам Стубба - это уже другой тип гегемона - по-прежнему очень мощный, однако существенно отличающийся от прежнего.

Стубб отметил, что такие перемены отражают общий сдвиг в американской внешней политике, который европейским странам приходится учитывать при выстраивании собственной стратегии безопасности и отношений с Вашингтоном.

Ранее Стубб объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном тем, что союзники не были заранее предупреждены об операции против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».