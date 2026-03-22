Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми
США перестали быть доброжелательным гегемоном и стали непредсказуемым и самостоятельным игроком. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете The Telegraph.
По словам Стубба, раньше, перед крупными военными интервенциями - в Ливии, Ираке или Афганистане - США обязательно консультировались со своими союзниками и стремились получить одобрение Совета Безопасности ООН. Даже если консенсуса в ООН достичь не удавалось, Вашингтон действовал вместе с партнёрами по коалиции.
Сейчас ситуация иная. Финский лидер привёл в пример недавнюю операцию против Ирана: США провели её совместно с Израилем, не поставив в известность европейских союзников заранее. По словам Стубба - это уже другой тип гегемона - по-прежнему очень мощный, однако существенно отличающийся от прежнего.
Стубб отметил, что такие перемены отражают общий сдвиг в американской внешней политике, который европейским странам приходится учитывать при выстраивании собственной стратегии безопасности и отношений с Вашингтоном.
Ранее Стубб объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном тем, что союзники не были заранее предупреждены об операции против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия
- Концерты экс-солиста Modern Talking отменили в Литве после его слов о России
- Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США
- Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
- «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми
- СМИ: Скоростной катер с туристами перевернулся на Мальдивах
- Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы
- Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле
- Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины