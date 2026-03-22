СМИ: Скоростной катер с туристами перевернулся на Мальдивах

По данным местных властей и СМИ, катер набрал высокую скорость, после чего внезапно перевернулся, и пятеро человек оказались в открытом океане - в их числе была гражданка России и четверо индийцев. Всего на борту были 7 человек - россиянка, гражданка Великобритании и пятеро мужчин из Индии.

Спасательным службам удалось оперативно спасти из воды троих человек. Пострадавшие получили медицинскую помощь в больницах, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Двое индийских туристов остаются пропавшими без вести. Среди них - известный индийский автогонщик и пятикратный чемпион национального раллийного чемпионата Хари Сингх (59 лет), известный как «Gypsy King». Поиски пропавших продолжаются.

Причины аварии устанавливаются. По предварительной информации, инцидент произошёл около 1:15 ночи местного времени примерно в двух морских милях от острова.

Ранее более 20 россиян пострадали при столкновении катера с траулером на Пхукете, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».