Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула

22 марта в районе Фатих - самом сердце исторического Стамбула - рухнули два малоэтажных жилых здания. Об этом сообщили турецкие телеканалы AHaber и TRT.

Как пишут СМИ, дома сложились практически мгновенно. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и полиция. По данным TRT, из-под завалов уже извлекли трёх пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. По неподтверждённой информации, под обломками могут оставаться ещё как минимум два человека. Точное число людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно.

Ранее шестиэтажный дом рухнул на востоке Стамбула, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Рюмин Александр
