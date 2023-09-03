В Белгородской области под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль», – уточнил глава региона.

По его данным, за прошедшие сутки противник обстрелял регион около 50 раз, в том числе из из РСЗО «Град». Нашим войскам удалось уничтожить два беспилотника ВСУ - в районе хутора Масычево и селе Антоновка.

Накануне в результате обстрела поселка Уразово украинским «Градом» погиб молодой мужчина. В числе пострадавших – женщина, которую с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставили в Валуйскую ЦРБ. Там она проходит лечение. Мужчина, раненый в грудь, продолжает лечиться дома после оказанной профессиональной помощи медиков.

Также повреждения получили 29 частных домовладений и четыре автомобиля.

Ранее украинская сторона пыталась совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны России. Беспилотник ВСУ был уничтожен около 15:00, уточнил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

