В Белгородской области под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово
Посёлок Уразово в пригороде Валуйска оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль», – уточнил глава региона.
По его данным, за прошедшие сутки противник обстрелял регион около 50 раз, в том числе из из РСЗО «Град». Нашим войскам удалось уничтожить два беспилотника ВСУ - в районе хутора Масычево и селе Антоновка.
Накануне в результате обстрела поселка Уразово украинским «Градом» погиб молодой мужчина. В числе пострадавших – женщина, которую с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставили в Валуйскую ЦРБ. Там она проходит лечение. Мужчина, раненый в грудь, продолжает лечиться дома после оказанной профессиональной помощи медиков.
Также повреждения получили 29 частных домовладений и четыре автомобиля.
Ранее украинская сторона пыталась совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны России. Беспилотник ВСУ был уничтожен около 15:00, уточнил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru