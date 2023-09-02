Число домов в Белгородской области, поврежденных при обстреле ВСУ, выросло до 29

По его словам, в результате обстрела также были повреждены четыре автомобиля и оптоволоконный интернет.

Гладков также сообщал, что мужчина погиб в результате украинского обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области.

Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

