В Белгородской области новый обстрел - украинскими «Градами»
Район центрального рынка в Шебекино подвергся обстрелу ВСУ, погибла женщина/ Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своемTelegram-канале 16 июля.
«Укронацисты ударили из РСЗО "Град" по району центрального рынка.
К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела», – рассказал глава региона.
Жительница получила травмы,от осколков, несовместимы с жизнью.
«Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», – отметил Гладков.
По его данным, получили повреждения фасад торгового павильона и два автомобиля.
Ранее под украинский обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Из-за инцидента был поврежден частный дом. В нем были выбиты окна и посечен фасад, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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