В Белгородской области новый обстрел - украинскими «Градами»

«Укронацисты ударили из РСЗО "Град" по району центрального рынка.

К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела», – рассказал глава региона.

Жительница получила травмы,от осколков, несовместимы с жизнью.

«Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», – отметил Гладков.

По его данным, получили повреждения фасад торгового павильона и два автомобиля.

Ранее под украинский обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Из-за инцидента был поврежден частный дом. В нем были выбиты окна и посечен фасад, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».