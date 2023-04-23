В Белгородской области несколько муниципалитетов попали под обстрел ВСУ
Утром в воскресенье несколько муниципальных образований Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ. Пострадавших нет, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», - уточнил глава региона 23 апреля.
Отмечается, что оперативные и аварийные службы находятся на территориях и продолжают подомовой обход.
Ранее в Белгороде ликвидировали последствия от упавшей бомбы ФАБ-500, из-за которой потребовалось эвакуировать жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru