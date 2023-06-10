В Белгородской области готовы выполнять любые боевые задачи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональная самооборона готова выполнять любые боевые задачи.
По его словам, они вместе с заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и генеральным секретарем партии «Единая Россия» Андреем Турчаком прибыли на место боевого слаживания белгородской самообороны.
Гладков отметил, что они выслушали доклады командира полка, командира батальона и командира роты об учебном плане.
Ранее стало известно, что жители приграничных районов Белгородской области получат единовременные выплаты, передает «Радиоточка НСН».
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