В Белгородской области готовы выполнять любые боевые задачи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональная самооборона готова выполнять любые боевые задачи.

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По его словам, они вместе с заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и генеральным секретарем партии «Единая Россия» Андреем Турчаком прибыли на место боевого слаживания белгородской самообороны.

Гладков отметил, что они выслушали доклады командира полка, командира батальона и командира роты об учебном плане.

Ранее стало известно, что жители приграничных районов Белгородской области получат единовременные выплаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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