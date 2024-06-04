В Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки ВСУ
В Белгородской области в результате атаки ВСУ на штаб по восстановлению жилья получили ранение два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, штаб в селе Головчино Грайворонского городского округа открыли для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов. На момент атаки в нем находились мирные жители, которые пришли за консультацией по вопросам выплат и оказания помощи.
Пострадали двое - женщину с осколочными ранениями направили в больницу № 2 города Белгорода. Второй человек, получивший ранения – заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун также получил осколочное ранение грудной клетки, его доставили Грайворонскую ЦРБ.
Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Курской областью, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретится с главами мировых информагентств
- Минфин: Майнинг станет официальным видом деятельности в России
- Том Круз по ошибке хотел сесть в машину британского премьера
- Продюсер объяснил, почему в России возрождается интерес к народной музыке
- Обливший кислотой возлюбленную житель Кубани получил 9 лет колонии
- Виторган заявил, что Газманов украл мелодию у группы «Мумий Тролль»
- В Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки ВСУ
- СМИ: Задержана глава организации «Империя сильнейших ведьм»
- В Минске задержали россиянина, летевшего в Грузию по фальшивому заграну
- Греф анонсировал открытие отделений Сбербанка в новых регионах РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru