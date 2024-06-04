В Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки ВСУ

По его словам, штаб в селе Головчино Грайворонского городского округа открыли для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов. На момент атаки в нем находились мирные жители, которые пришли за консультацией по вопросам выплат и оказания помощи.

Пострадали двое - женщину с осколочными ранениями направили в больницу № 2 города Белгорода. Второй человек, получивший ранения – заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун также получил осколочное ранение грудной клетки, его доставили Грайворонскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Курской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

