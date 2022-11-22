В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Не работают, в том числе, и светофоры на (десяти. - НСН) перекрестках <…> Бригады работают. Ориентировочное время устранения - полтора часа», — сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго», отключение связано с «технологическим нарушением в сети».
К 10:10 мск специалисты восстановили работу светофоров на трех участках, восстановительные работы продолжаются.
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