В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии

«Не работают, в том числе, и светофоры на (десяти. - НСН) перекрестках <…> Бригады работают. Ориентировочное время устранения - полтора часа», — сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго», отключение связано с «технологическим нарушением в сети».

К 10:10 мск специалисты восстановили работу светофоров на трех участках, восстановительные работы продолжаются.

