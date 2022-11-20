После ледяного дождя в Курской области для более 10 тыс. жителей восстановили электроснабжение

«Большая часть потребителей уже подключена, однако еще 10 тыс. человек в селах девяти районов остаются без электричества. По предварительным оценкам, полностью [последствия] аварии будет устранены к 18:00», - написал Старовойт.

Работы координирует созданный накануне по поручению губернатора оперативный штаб. Ликвидацией последствий непогоды в течение ночи занимались 59 аварийных бригад. В противогололедной обработке дорог задействовано 213 единиц техники, около 900 человек. Службы ЖКХ также расчищают линии общественного транспорта от наледи. Глава региона сообщает, что восстановлено движение троллейбусов и трамваев, прерванное в субботу. Он также обратился автовладельцев убрать с дорог припаркованные машины, чтобы они не мешали уборочной технике, и «без надобности» не пользоваться личным транспортом.

В субботу из-за ледяного дождя и ветра в Курской области без электричества остались приблизительно 20 тыс. человек в Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском и Беловском районах.

