В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и семеро были ранены
В Белгородской области один человек погиб и семеро были ранены в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.
Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекинском округе в посёлке Батрацкая Дача в результате атаки БПЛА тяжёлые ранения получил мирный житель, который скончался несмотря на все усилия врачей.
В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица женщина получила ранения при ракетном обстреле. В городе Грайворон при детонации вражеского дрона ранения получил боец «Орлана». В Шебекино целью FPV-дрона стала территория предприятия, в результате атаки пострадали двое мужчин.
Кроме того, в посёлке Красная Яруга в результате ракетного обстрела были ранены две женщины и 10-летний ребёнок.
Ранее Гладков заявил, что в городе Шебекино женщина получила ранения в результате атаки на два многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
