В Башкирии число подтопленных паводком садовых участков достигло 1,29 тысячи
Почти 1,3 тысячи садовых участков подтоплены в Башкирии из-за паводка. Об этом заявил и.о. председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.
«На контроле остаются 23 ситуации в 12 муниципальных районах... 25 случаев подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов», — написал руководитель ведомства в своем Telegram-канале.
Также в Башкирии контролируют остальные случаи, связанные с подтоплениями 9 придомовых и 1 299 садовых участков.
Первов подчеркнул, что за последние сутки уровень воды в реке Белой в городе Мелеуз вырос на 34 см, до 301 см, в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района река поднялась на 22 см, до 273 см. При этом на реке Сим в Пятилетке Иглинского района уровень воды стал больше на 18 см, он достиг 538 см. Рядом с Уфой возле Монумента Дружбы река Белая поднялась до 598 см (плюс 4 см за сутки), река Уфа в районе Шакши прибавила 4 см и достигла отметки в 532 см.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru