В Астраханской области увеличили до 250 тысяч рублей выплату участникам СВО

Депутаты единодушно поддержали соответствующую инициативу губернатора региона Игоря Бабушкина о повышении с 1 января единовременной выплаты военным-контрактникам. Ранее военнослужащим выплачивали 150 тысяч рублей.

Как уточнила глава комитета облдумы по социальной политике Инна Ирдеева, гражданам, подавшим заявление на выплату до начала 2024 года, будет сделан перерасчет.

«Еще одна льгота — возможность получить бесплатную юридическую помощь уполномоченного по правам человека в субъекте и в РФ. Сегодняшний закон касается группы контрактников, которые заключили контракт на территории ... области и призывались с нашего военкомата», — добавила парламентарий.

Ранее в Свердловской области увеличили с 20 тысяч до 100 тысяч рублей выплату для семей военнослужащих, заключивших контракт на службу в 2024 году, пишет Ura.ru.

