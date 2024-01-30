В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших на СВО

В Госдуму внесли проект закона, который определяет право на выплату гражданским женам погибших и пропавших без вести участников военной операции на Украине. Документ был подготовлен рабочей группой по СВО, сенаторами и депутатами, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до военной операции, но в которых военнослужащий «выполнял роль супруга и кормильца».