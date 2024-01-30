В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших на СВО
В Госдуму внесли проект закона, который определяет право на выплату гражданским женам погибших и пропавших без вести участников военной операции на Украине. Документ был подготовлен рабочей группой по СВО, сенаторами и депутатами, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до военной операции, но в которых военнослужащий «выполнял роль супруга и кормильца».
По мнению авторов законопроекта, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд. В этом случае, по словам Турчака, женщина сможет рассчитывать на выплаты и льготы.
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